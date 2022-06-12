法官撤C罗性侵案 谴责原告律师用骇来的保密文件

（法新社洛杉矶11日电） 美国法官驳回针对葡萄牙足球巨星「C罗」罗纳度的性侵诉讼，并对原告律师使用骇来的保密文件予以谴责。

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美国检方3年前已因证据不足，决定不对罗纳度提起刑事指控，但仍有一起由疑为受害人的梅约加（Kathryn Mayorga）所提起的民事诉讼。

梅约加2018年9月向内华达州地区法院提告，指控「C罗」罗纳度（Cristiano Ronaldo）2009年在拉斯维加斯饭店顶楼豪华套房性侵她，之后支付她37万5000美元的封口费。

效力于英格兰足球超级联赛（Premier League）曼彻斯特联队（Manchester United）的罗纳度坚称自己是无辜的。

美国地区法院法官杜锡（Jennifer Dorsey）昨天裁定，由于女方律师律师史托瓦尔（Leslie Stovall）一再使用「由网路攻击取得、有律师━委托人特权保护的文件」，因此驳回诉讼。

杜锡表示，彻底驳回一起案件，且不给予再次提诉的选项，确实是严厉的惩罚，但女方律师的作为已经危害了罗纳度。

法官认为，无论是文件取得的方式和使用的持续性上，原告律师都是「行为恶意」。

「单单撤销史托瓦尔的委任资格，并不能让人消除对罗纳度的成见，因为被盗用的文件及其机密内容，已融进（原告）的主张之中。」

「严厉的裁决是应该的。」

© 2022 AFP