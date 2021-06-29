法官驳回反托拉斯诉讼 促脸书市值涨破1兆美元

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（法新社华盛顿28日电） 美国法官今天驳回去年由联邦和各州监管当局对脸书（Facebook）提出的反托拉斯诉讼，促使这家社群媒体巨擘股价走强，市值首度超越1兆美元大关。

法新社报导，华盛顿联邦地区法院法官波斯柏格（James Boasberg）驳回联邦贸易委员会（FTC）及逾40州去年12月提出的诉讼，这宗官司原本可能取消脸书对社群媒体Instagram和通讯平台WhatsApp的并购案。

波斯柏格在53页的意见书中指出，这宗联邦官司「未能提供足够事实以合理建立一个要素…即脸书在个人社群网路服务市场中具垄断力量」。当局仍有机会再提诉讼。

美国联邦和州政府官员提出的诉讼在联邦法院合并审理，他们要求脸书从Instagram和WhatsApp撤资，称脸书「巩固和维持其垄断优势，不让消费者在竞争下受惠」。

波斯柏格也在另一份意见书中驳回各州所提诉讼，称各州检察长太晚才对脸书的收购案提出异议。脸书是在2012年收购Instagram，2014年收购WhatsApp。

法官驳回诉讼后，脸书股价劲扬，促使市值首度突破1兆美元。（译者：徐睿承/核稿：曾依璇）

© 2021 AFP