法将接欧盟轮值主席国 马克宏誓言锻造欧洲自主

（法新社巴黎9日电） 法国总统马克宏今天誓言，会把握法国担任欧盟轮值主席时，致力达成一个强大的主权欧盟。法国轮值欧盟主席国期间将举行总统大选，马克宏的谈话不啻竞选连任宣言。

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法国将于2022年1月1日起担任欧盟轮值主席国，为期6个月。马克宏今天在总统府的艾里赛宫举行记者会，宣布法国担任主席国的优先事项，涉及欧盟外部边界、财政赤字、气候变化等问题。

分析家表示，中间路线的马克宏自诩对抗民粹的民主先锋，他很可能藉明年上半年法国担任欧盟轮值主席时，接替梅克尔12月卸任德国总理后的欧盟领头羊角色。

2017年当选的马克宏明年4月拚连任，尽管目前声势领先其他竞争者，但他在国内乃至欧盟抛出的改革呼声都会为他的竞选连任带来挑战。

马克宏在这场罕见3个多小时与记者面对面马拉松对谈时表示，法国的目标是「带领欧洲成为世界更有力量的角色，做到主权充分、能完全自主抉择，将命运掌握自己手里」。

他说：「面对所有正冲击欧洲的危机，许多人会想倚赖民族国家，民族国家是欧洲的力量与骄傲，但欧洲的团结才是不可或缺的要素。我们在行动上、思考上都必须像个欧洲人。」

今年9月美、英、澳洲成立AUKUS联盟，导致澳洲毁诺原本向法国购买潜舰订单，转向英美筹购潜舰，让巴黎感到遭背叛而暴跳如雷；法国明年上半年轮值欧盟主席国与美英澳的互动尤令外界关注。

马克宏今天还宣布法国明年3月10、11日将在巴黎主办一场加开的欧盟峰会，距离4月的法国总统选举正好一个月。

法国明年1月1日接任欧盟轮值主席国，也是2008年后的首次。马克宏今天表示，法国担任主席国职务的目标，是把「边界内合作的欧洲」转化为「世界上拥有完全主权，并能自由选择未来的欧洲」。

为了强化欧洲主权，需加强边界管理。马克宏说，将基于两个原则展开「申根区的改革」：第一是申根的政策治理，第二是创立边界危机的紧急支援机制。当会员国面临边界危机，欧盟与其他成员国将齐心提供协助。

针对难民问题，马克宏表示将与难民源头与中转国家合作，对抗贩运并避免难民潮，「保护对外边界，统一规范，特别是难民与移民庇护，也要统一管理方法」。

他也把焦点转向「面临新紧张强势」的巴尔干半岛，表示将启动「投资政策」，以「对抗区域势力的干涉与操弄，他们企图动摇欧洲...若巴尔干陷入这种情况，我们就不可能打造一个和平的欧洲」。

© 2021 AFP