法巴将美西银行卖给蒙特娄银行 进帐4548亿元

（法新社巴黎20日电） 法国银行业巨擘法国巴黎银行今天宣布，已将持有的美国零售暨商业银行美西银行（Bank of the West）出售给加拿大的蒙特娄银行，进帐163亿美元（约新台币4548亿元）现金。

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法国巴黎银行（BNP Paribas）发布声明表示，与蒙特娄银行（Bank of Montreal，BMO）的交易金额相当于145亿欧元，若获得监管批准并克服其他障碍，交易预计在明年内正式完成。

法巴自1979年拥有美西银行至今，美西在美国共有555间分行，横跨20州，旗下有9000多名职员。近几周已有数篇报导暗示，法巴正在为美西银行寻找买家。

法巴执行长波纳菲（Jean-Laurent Bonnafe）表示：「这笔交易可为参与各方带来递增价值，这也凸显美西银行这个招牌的品质。」

法巴指出，近几年在集团的120亿至140亿欧元（约新台币3768亿至4396亿元）全年税前获利当中，美西银行约贡献5%。

法巴表示，部分交易所得将在完成后分配给股东。法巴打算进行40亿欧元（约新台币1256亿元）的库藏股计画，「以弥补（集团）每股获利预料会被稀释」。

其余所得则将用于扩大在其他地区业务的投资，「尤其是在欧洲」。（译者：张正芊/核稿：陈政一）

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