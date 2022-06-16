法德义领袖访基辅 盘点开战以来乌克兰访宾

（法新社基辅16日电） 法国总统马克宏（Emmanuel Macron）、德国总理萧兹（Olaf Scholz）、义大利总理德拉吉（Mario Draghi）今天访问乌克兰，成为对基辅展现支持最新一批西方领袖。

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法国是目前的欧洲联盟轮值主席国。英国首相强生（Boris Johnson）两个月前就到访乌克兰，马克宏此刻走访基辅，挨批慢半拍。 法新社整理自从俄罗斯2月24日挥军侵略至今，到访乌克兰的西方领袖如下：

●首批访宾

俄军展开侵略行动3周后，中欧国家波兰、捷克、斯洛维尼亚3国总理于3月15日就访问乌克兰，成为开战之后到访的首批西方国家领导人。 他们冒险从波兰搭火车前往当时宵禁中的基辅，会见乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）时，可以听到从基辅西郊战事传来的爆炸声响。

波兰总理莫拉维茨奇（Mateusz Morawiecki）当时说：「正是在这里，自由与专制的世界对抗着。」他呼吁让乌克兰快速加入欧盟。

●强生被誉为英雄 俄军在基辅郊外遭到击退两周后，英国首相强生4月9日到访基辅，成为开战以来到访乌克兰的首位七大工业国集团（G7）领袖。 他被拍到和泽伦斯基步行在荒芜街道上，当地居民为他展现团结之举喝采。泽伦斯基表示，英国对乌克兰的支持将「名垂青史」。

●欧盟领导人避开攻击 欧盟执委会（European Commission）主席范德赖恩（Ursula von der Leyen）比强生早一天到访基辅。她告诉泽伦斯基，乌克兰「将踏上加入欧盟之路」。

4月20日，欧盟理事会（European Council）主席米歇尔（Charles Michel）在基辅郊外满目疮痍的博罗江卡（Borodianka）呼吁为在乌克兰发生的战争罪行伸张正义。

两位欧盟领袖都已两度走访乌克兰。米歇尔5月9日前往遭到封锁的黑海港口敖德萨（Odessa），访问期间一度因为俄罗斯空袭而被迫中断会议紧急避难。 ●联合国领袖「被吓到」 联合国秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）4月28日到访时，俄罗斯飞弹当天照常落在基辅市中心，造成10人受伤。联合国访团躲过空袭，但是发言人表示古特瑞斯「被吓到」。

●吉儿．拜登和杜鲁道

美国总统拜登还没有前往乌克兰，但是第一夫人吉儿．拜登（Jill Biden）于5月8日母亲节出人意表越过边境进入乌克兰境内，与乌克兰第一夫人欧伦娜（Olena Zelenska）在邻近斯洛伐克边境的一所学校会面。那所学校目前成为安置流离失所乌克兰人的避难所。

而在同一天走访基辅的加拿大总理杜鲁道（Justin Trudeau）当时表示，「令人发指战争罪行」归咎于俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin），一定要向他追究责任。

© 2022 AFP