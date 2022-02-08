法总统坚称已说服蒲亭 暂不让乌克兰危机升级

（法新社基辅8日电） 法国总统马克宏（Emmanuel Macron）今天访问乌克兰首都基辅（Kyiv）时坚称，他已说服俄罗斯总统蒲亭，暂时不要让乌克兰危机持续升级。

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马克宏7日在克里姆林宫会见蒲亭，双方进行了长达5个多小时的会谈。马克宏表示，他已向蒲亭提供「具体安全保证」，同时西方国家正努力设法应对俄罗斯在乌克兰边境集结重兵举动。 马克宏抵达基辅，准备与乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelensky）会谈时告诉媒体记者：「我得知（乌克兰危机）情况不会出现任何缓和或升级」。 马克宏还说，「我的目标就是维持现状，避免（紧张局势）升级并提供新的视角。对我来说，我已达成目标」。 马克宏还强调，「我完全没想过，他（蒲亭）昨天会有任何具体表态。」 蒲亭则要求北大西洋公约组织（NATO）和美国提供全面性安全保证。他告诉马克宏，莫斯科将「尽一切努力寻找适合所有人的妥协方案」。 事实上，「马蒲会」结束后，一名法国官员宣称，蒲亭在会中承诺现阶段不会在俄乌边境一带发动新的军事行动。

不过，法方说法随即遭到克宫打脸。克宫发言人培斯科夫（Dmitry Peskov）表示，俄罗斯和法国尚未就缓和乌克兰紧张局势达成协议，但俄方承认确有需要缓和局势，并认为本次会晤为相关进展奠定了基础。

© 2022 AFP