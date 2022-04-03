法总统大选民调紧绷 马克宏首场造势呼吁总动员

（法新社巴黎2日电） 距离法国总统大选投票日仅剩一周时间，现任总统马克宏（Emmanuel Macron）今天才举行首场造势大会，他呼吁数以万计的支持者动员起来，协助他赢得连任。

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马克宏的支持者目前是既兴奋，又越来越紧张。马克宏于2017年以中间派亲商立场赢得总统大位，如今几场民调显示，极右派对手玛琳．雷朋（Marine Le Pen）正在凝聚动能，并威胁到马克宏一度看来几乎无可动摇的地位。

在巴黎西边的一座体育馆中，马克宏在2个小时30分钟的演讲后作结指出：「现在就动员起来，选战就是现在！」

「我不要趾高气昂、也不要失败主义，我要的是总体动员起来。」

他将这次大选定调为他的政治主流阵营和极右派「极端主义」之间的一场战斗；并指这是「进步和退步之间的战争；也是爱国主义、欧洲与民族主义之间的战争」。

马克宏在演讲中，大部分不断地强调他眼中的任内最大成就，如较低的失业率与税赋、较高的安全支出，以及他准备在连任的5年内所要做的计画。

但马克宏结论时话锋一转，批评反移民的玛琳．雷朋，以及极右派前电视名嘴泽穆尔（Eric Zemmour），但马克宏言语中未曾指名道姓。

马克宏警告：「极端主义的危险已达新高境界，因为最近几年、几个月来，仇恨和另类事实已经正常化，我们都习以为常了。」（译者：纪锦玲）

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