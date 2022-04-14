法总统称乌俄情同兄弟 泽伦斯基：很痛苦

（法新社基辅13日电） 法国总统马克宏拒绝将俄罗斯在乌克兰的屠杀行径称作「种族灭绝」，还说乌俄情同兄弟，乌国总统泽伦斯基今天对此提出谴责，表示这番言论让乌克兰人感到非常痛苦。

广告 继续浏览后续

美国总统拜登昨天指控俄国总统蒲亭（Vladimir Putin）派出的军队在乌克兰犯下「种族灭绝」罪行，这是拜登政府首度以「种族灭绝」一词用于形容乌克兰情势。

马克宏（Emmanuel Macron）今天对法国第2电视台（France 2）谈起拜登谈话时说，各国领袖都应谨慎言辞。他表示：「俄罗斯片面展开这场最残暴的战争，而且如今已确定俄军犯下了战争罪行，有必要找到那些犯罪者，将他们绳之以法。」

马克宏又说：「但在此同时，我也要检视事实，并尽可能设法能够继续致力终止这场战争，重建和平。我不太确信升高口舌之争有助达成此目标。」他表示，在当前情况下，使用「种族灭绝」一词最好要「小心谨慎」，特别是「乌克兰人和俄罗斯人情同兄弟」。

泽伦斯基（Volodymyr Zelensky）今天与来访的波兰及波罗的海国家领袖举行记者会时表示：「这样的谈话对我们来说非常痛苦，所以我一定会尽全力和他（马克宏）讨论此事。」

© 2022 AFP