法扩大健康通行证规定 65岁以上打3剂才能进餐厅

（法新社巴黎9日电） 法国总统马克宏（Emmanuel Macron）今天表示，65岁以上的法国人必须出示COVID-19（2019冠状病毒疾病）追加剂施打证明，才可以进入餐厅、参加文化活动、搭乘城际列车。

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8月以来，健康通行证成了许多法国人生活的一部分，完整接种疫苗可取得QR code，进入许多场所前必须出示。

马克宏对全国演说，警告法国COVID-19感染率再次攀升时表示：「12月15日起，你们（65岁以上）必须提供追加剂证明，才能扩大健康通行证的有效性。」

教育部在马克宏演说后宣布，由于疫情卷土重来，15日起小学生上学必须佩戴口罩。

法国针对65岁以上国民的防疫规定早已是欧洲数一数二严格，现在相关规定将更进一步趋严。当局夏季开始推行这些措施时遭到不少人抗议，但之后反弹声浪渐渐平息。

马克宏表示：「我国的疫情尚未结束。」他说，法国目前的状况虽然比德国或英国好，但过去一周感染率升高了4成。

马克宏说，「所有研究都显示」施打疫苗6个月后「免疫力会降低，所以（COVID）重症风险会随之增加」。

「解决免疫力下滑的方法，就是追加施打。」

马克宏表示，法国因COVID住进加护病房的患者中，超过80%的年龄都在50岁以上，政府12月会推动计画，让50至64岁施打追加剂。

他说，65岁以上追加剂计画现在必须「加速」进行。

© 2021 AFP