法新社统计 全球施打疫苗突破10亿剂

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（法新社巴黎24日电） 根据法新社截至格林威治标准时间24日17时45分（台湾25日凌晨1时45分）统计，全球各地施打超过10亿剂2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗，距首度展开大规模接种不到5个月。

法新社汇整的官方资料显示，全球207个国家和地区至少已施打10亿293万8540剂COVID-19疫苗。

美国、中国和印度3国占其中超过半数或58%，包括美国施打2亿2560万剂、中国施打2亿1610万剂以及印度施打1亿3840万剂。

但就已接种疫苗者占境内人口比例而言，以色列领先全球，境内将近6成人口已完成接种。接着为阿拉伯联合大公国（UAE），逾51%人口已接种至少一剂疫苗；其后依序为英国49%、美国42%、智利41%、巴林38%以及乌拉圭32%。

在欧洲联盟境内，21%人口共施打了1亿2800万剂疫苗。27个欧盟国家中，马尔他施打速度领先，47%人口已接种疫苗，匈牙利则为37%。但德国仅22.6%人口已接种，西班牙为22.3%、法国20.5%及义大利19.9%。

由于施打疫苗速度加快，全球各地施打疫苗数量于不到一个月内就倍增。

虽然大多数贫穷国也已展开疫苗接种，主要拜COVID-19疫苗全球取得机制（COVAX）之赐，但疫苗接种仍大抵属高所得国家的特权。根据世界银行（World Bank）所定义的高所得国家，境内人口仅占全球总人口16%，已施打疫苗数量却占47%。

低所得国家已施打疫苗数量仅占0.2%。约12个国家尚未展开疫苗接种，其中7个在非洲（坦尚尼亚、马达加斯加、布吉纳法索、查德、蒲隆地、中非共和国和厄利垂亚），3个在大洋洲（万那杜、萨摩亚和吉里巴斯），一个在亚洲（北韩），一个在加勒比海地区（海地）。

英国阿斯特捷利康（AstraZeneca）和牛津大学（Oxford University）联手研发的AZ疫苗，尽管获批准使用以来出现罕见严重血栓副作用，但依然是迄今最广泛使用疫苗，已在3/4或156个国家和地区展开施打。

竞争对手美国辉瑞药厂（Pfizer）与德国BioNTech 共同研发的疫苗，已在91个国家和地区或占44%展开施打。美国莫德纳公司（Moderna）疫苗已在46国或占22% 展开施打。中国国药集团（Sinopharm）疫苗已在至少41国或占20%施打。俄罗斯的卫星-V（Sputnik-V）疫苗已在至少32国或占15%施打。中国科兴生物（Sinovac）疫苗已在至少21国或占10%施打。

© 2021 AFP