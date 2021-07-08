法新社统计：全球染疫死亡人数破400万

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（法新社巴黎8日电） 法新社汇整官方数据显示，截至格林威治标准时间8日10时（台湾8日晚间6时），全球至少400万4966人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19），至少1亿8502万840例确诊。

疫情从2019年12月在中国爆发，迄今绝大多数感染者都已康复。但有些人在痊愈后数周甚至数个月内，仍持续感受到症状。

而尽管许多国家已加强筛检工作，许多症状较轻或无症状患者仍未被检测出。

上述数据是依据各国卫生当局每天提供的统计，不包括其他统计机构提出的修正后数据，后者显示实际染疫死亡人数高出许多。

世界卫生组织（WHO）估计，全球直接或间接因染疫死亡的人数，恐是官方通报数据的2到3倍。

全球7日通报新增8734人病殁、42万5527起确诊病例。根据最新通报数据，新增病殁人数最多国家依序为巴西（1648死）、印尼（852死）和印度（817死）。

美国仍是疫情最严重国家，累计60万6218人病故、3377万459例确诊。

其他疫情严重国家还包括巴西（52万8540人丧生、1890万9037例确诊）、印度（40万5028人丧生、3070万9557例确诊）、墨西哥（23万4192人丧生、255万8369例确诊）及秘鲁（19万3743人丧生、207万1637例确诊）。

依照染疫死亡人数占人口比例，秘鲁是死亡率最高国家，每10万人就有588人染疫丧命；接下来依序为匈牙利（311人）、波士尼亚-赫塞哥维纳（295人）、捷克（283人）和北马其顿（263人）。

从区域来看，拉丁美洲和加勒比海地区累计129万9551死、3832万8026例确诊；欧洲累计117万6629死、5513万100例确诊；美国和加拿大累计63万2602死、3518万8918例确诊。

亚洲累计59万4101死、4101万9939例确诊；中东地区累计15万2219死、951万8298例确诊；非洲累计14万8709死、577万7028例确诊；大洋洲累计1155死、5万8533例确诊。

© 2021 AFP