法新社统计：全球逾1亿8135万人染疫 至少393万人丧生

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（法新社巴黎29日电） 法新社汇整官方数据显示，截至格林威治标准时间29日10时（台湾29日晚间6时），全球至少393万2561人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19），至少1亿8135万7670例确诊。

疫情从2019年12月在中国爆发，迄今绝大多数感染者都已康复。但有些人在痊愈后数周甚至数个月内，仍持续感受到症状。

上述数据是依据各国卫生当局每天提供的统计，不包括其他统计单位其后提出的重新估算数据，且数据只是实际染疫总数的一部分，因为许多轻症或无症状患者一直未被检测出。

世界卫生组织（WHO）表示，全球直接或间接因疫情死亡的人数可能遭「严重低估」，恐比官方通报的数字高出2到3倍。

全球28日通报新增6478人病殁、33万7088起确诊病例。根据通报数据，新增病殁人数最多国家依序为印度（907死）、俄罗斯（652死）、哥伦比亚（648死）。

美国仍是疫情最严重国家，累计60万4115人病故、3364万573例确诊。

其他疫情严重国家还包括巴西（51万4092人丧生、1844万8402例确诊）、印度（39万7637人丧生、3031万6897例确诊）、墨西哥（23万2608人丧生、250万7453例确诊）及秘鲁（19万2163人丧生、204万9567例确诊）。

依照染疫死亡人数占人口比例，秘鲁是死亡率最高国家，每10万人就有583人染疫丧命；接下来依序为匈牙利（310人）、波士尼亚-赫塞哥维纳（294人）、捷克（283人）和北马其顿（263人）。

从区域来看，拉丁美洲和加勒比海地区累计126万8034死、3721万856例确诊；欧洲累计116万6893死、5438万5497例确诊；美国和加拿大共计63万346死、3505万4306例确诊。

亚洲共计57万4656死、3995万6213例确诊；中东地区共计14万9874死、925万6470例确诊；非洲共计14万1632死、544万458例确诊；大洋洲共计1126死、5万3873例确诊。

© 2021 AFP