法新社统计：全球逾1亿8135万人染疫 至少404万人丧生

广告 继续浏览后续

（法新社巴黎13日电） 法新社汇整官方数据显示，截至格林威治标准时间13日10时（台湾13日晚间6时），全球至少404万4816人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19），至少1亿8720万5030例确诊。

疫情从2019年12月在中国爆发，迄今绝大多数感染者都已康复。但有些人在痊愈后数周甚至数个月内，仍持续感受到症状。

上述数据是依据各国卫生当局每天提供的统计，不包括其他统计单位其后提出的重新估算数据，且数据只是实际染疫总数的一部分，因为许多轻症或无症状患者一直未被检测出。

世界卫生组织（WHO）表示，全球直接或间接因疫情死亡的人数可能遭「严重低估」，恐比官方通报的数字高出2到3倍。

全球12日通报新增6764人病殁、42万8967起确诊病例。根据通报数据，新增病殁人数最多国家依序为印度（2020死）、印尼（864死）、俄罗斯（780死）。

美国仍是疫情最严重国家，累计60万7400人病故、3388万8739例确诊。

其他疫情严重国家还包括巴西（53万4233人丧生、1910万6971例确诊）、印度（41万784人丧生、3090万7282例确诊）、墨西哥（23万5058人丧生、259万3574例确诊）及秘鲁（19万4488人丧生、208万1557例确诊）。

依照染疫死亡人数占人口比例，秘鲁是死亡率最高国家，每10万人就有590人染疫丧命；接下来依序为匈牙利（311人）、波士尼亚-赫塞哥维纳（295人）、捷克（283人）和北马其顿（263人）。

从区域来看，拉丁美洲和加勒比海地区累计131万3522死、3884万4207例确诊；欧洲累计118万1622死、5561万7410例确诊；美国和加拿大共计63万3838死、3530万9615例确诊。

亚洲共计60万8568死、4167万7677例确诊；中东地区共计15万3674死、970万7046例确诊；非洲共计15万2418死、598万6688例确诊；大洋洲共计1174死、6万2395例确诊。

© 2021 AFP