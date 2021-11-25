法新社统计：欧洲染疫死亡破150万人

（法新社巴黎25日电） 根据法新社今天统计的官方来源数据，COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情爆发至今，欧洲有超过150万人染疫病故，好几个国家再度祭出防疫措施。

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数据显示，自去年2月欧洲发生首起死亡病例至今，含有52国的欧洲累计150万105人丧命。

上述数据是依据各国卫生当局每天提供的统计，不包括其他统计单位其后提出的重新估算数据。

世界卫生组织（WHO）表示，全球直接或间接因疫情死亡的人数可能遭「严重低估」，恐比官方通报的数字高出2到3倍。

官方统计显示，俄罗斯死亡病例累计超过26万4000，堪称欧洲疫情最严重的国家，但俄罗斯联邦统计局（Rosstat）以较宽的标准估算，9月底前有将近45万人丧命。

俄国平均每天新增1246人病故，占欧洲每日新增死亡病例将近30%。

仅次于俄国的分别是英国和义大利，总共有14万4286和13万3415人病故。

疫情恶化，使得奥地利本周实施局部封锁，比利时爆发暴力示威抗议，荷兰则祭出更严格的防疫限制。

WHO本周警告，冬季期间，欧洲可能再添约50万人死于COVID-19，因此呼吁采取戴口罩、保持社交距离和扩大施打疫苗等防疫措施。（译者：陈昱婷/核稿：陈政一）

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