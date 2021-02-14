法新社统计 欧洲累计染疫不治破80万例

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（法新社巴黎13日电） 法新社汇整的官方统计今天显示，自从2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情于2019年12月爆发以来，欧洲地区染疫病故已突破80万例。

截至格林威治标准时间13日16时30分（台湾14日凌晨0时30分），包括俄罗斯和土耳其在内的欧洲52国境内，累计染疫不治80万361人，累计确诊感染3539万5270例。

那让欧洲大陆染疫死亡人数凌驾拉丁美洲和加勒比海地区（累计确诊2002万1361例，63万5834死）、美国和加拿大地区（累计确诊2831万2719例，50万2064死）以及亚洲地区（累计确诊1564万1940例，24万7730死）。

欧洲整体上周平均每日4478人染疫病故，较前一周减少14%。

自从去年11月11日以来，欧洲地区平均每日至少4000死，并于今年1月底达到创纪录高峰的每日5700死。但欧洲新增确诊病例已一个月呈现下滑。

但即使平均每日死亡人数曲线呈现下滑，但长期趋势维持不变，自从11月初以来，大约每20天就有10万人病故。因而欧洲于12月17日突破50万死，1月7日破60万死，1月25日破70万死。

欧洲疫情最严重国家是英国，累计11万6908死；其后依是义大利，累计9万3045死，法国8万1488死、俄罗斯7万9696死以及西班牙6万4747死。

依照染疫死亡人数占人口比例，比利时是死亡率最高国家，每10万人就有186人染疫丧命；接下来依序为斯洛维尼亚（178人）、英国（171人）、捷克（169人）及义大利（154人）。

© 2021 AFP