法新社：俄首名在乌受审战争罪士兵乞求「宽恕」

（法新社基辅19日电） 首位在乌克兰接受战争罪审判的俄罗斯军人希希马林昨天在基辅法庭上认罪，他今天出庭时详述如何在莫斯科侵略乌克兰初期，杀害一名乌克兰平民，并乞求「原谅」。

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21岁的上士希希马林（Vadim Shishimarin）在法庭上向遭他杀害男子的遗孀说：「我知道你们不能原谅我，不过，尽管如此，我还是乞求你们的宽恕。」希希马林坦承在俄国入侵行动开始的头几天，杀害一名62岁的乌克兰平民。

希希马林被控犯下战争罪和预谋杀人，可能被判无期徒刑。

希希马林在法庭上表示，他在和其他几名俄国士兵撤退，想回到他们俄罗斯部队的时候，射杀了这位平民男子。

这些俄罗斯士兵偷走一辆乌克兰平民的汽车。「我们想开去我们部队所在之处，然后回到俄罗斯。就在我们开车的途中，我们看到一名男子，他在讲电话，他说，他会告发我们。」

希希马林说，车上另一名不是他的指挥官，身分「不明的」士兵，「叫我开枪」。

希希马林告诉庭上：「他开始用强迫的语气说我应该开枪。」

「他说如果我不开枪会制造危险。我在近距离对他开枪。我杀了他。」

在遇害平民遗孀薛利波娃（Kateryna Shelipova）为自己丈夫的死提供证词时，这名外表年轻的士兵，身穿蓝灰色连帽衫，眼睛看着地板，头倚着被告席上的玻璃。

基辅当局表示，自从莫斯科侵略乌克兰以来，当局已启动数千起战争罪行案，其他的俄罗斯士兵预料很快将在乌克兰出庭受审。（译者：刘淑琴/核稿：陈政一）

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