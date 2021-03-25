法新社：全球逾1.24亿人确诊 超过274万人病故

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（法新社巴黎25日电） 法新社汇整官方数据显示，截至格林威治标准时间25日11时（台湾25日晚间7时），全球至少274万5337人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19），至少1亿2481万3160例确诊。

疫情从2019年12月在中国爆发，迄今绝大多数感染者都已康复。但有些人在痊愈后数周甚至数个月内，仍持续感受到症状。

上述数据是依据各国卫生当局每天提供的统计，不包括俄罗斯、西班牙和英国等3国的统计单位其后提出的重新估算数据，且数据只是实际染疫总数的一部分，因为许多轻症或无症状患者一直未被检测出。

全球24日通报新增1万63人病殁、62万4777起确诊病例。根据最新通报数据，新增病殁人数最多国家依序为巴西（2009死）、美国（1362死）和墨西哥（579死）。

美国仍是疫情最严重国家，累计已54万5282人病故、3001万1551例确诊。

其他疫情严重国家还包括巴西（30万685人丧生、1222万11例确诊）、墨西哥（19万9627人丧生、220万8755例确诊）、印度（16万692人丧生、1178万7534例确诊）及英国（12万6382人丧生、431万2908例确诊）。

依照染疫死亡人数占人口比例，捷克是死亡率最高国家，每10万人就有238人染疫丧命；接下来依序为比利时（197人）、匈牙利（196人）、蒙特内哥罗（195人）及斯洛维尼亚（192人）。

从区域来看，欧洲累计93万2228死、4215万7651例确诊；拉丁美洲和加勒比海地区累计75万3603死、2395 万5190例确诊；美国和加拿大共计56万8035死、3095万6316例确诊。

亚洲共计26万7927死、1728万6152例确诊；中东地区共计11万1697死、628万3786例确诊；非洲共计11万871死、413万8525例确诊；大洋洲共计976死、3万5541 例确诊。

© 2021 AFP