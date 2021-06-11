法新统计：全球疫情确诊逾1亿7476万例 超过377万人病殁

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（法新社巴黎11日电） 法新社汇整官方数据显示，截至格林威治标准时间11日10时（台湾11日晚间6时），全球至少377万5362人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19），至少1亿7476万2040例确诊。

疫情从2019年12月在中国爆发，迄今绝大多数感染者都已康复。但有些人在痊愈后数周甚至数个月内，仍持续感受到症状。

上述数据是依据各国卫生当局每天提供的统计，不包括其他统计单位其后提出的重新估算数据，且数据只是实际染疫总数的一部分，因为许多轻症或无症状患者一直未被检测出。

世界卫生组织（WHO）表示，全球直接或间接因疫情死亡的人数可能遭「严重低估」，恐比官方通报的数字高出2到3倍。

全球10日通报新增1万4010人病殁、42万9466起确诊病例。根据通报数据，新增病殁人数最多国家依序为印度（3403死）、巴西（2504死）、阿根近（669死）。

美国仍是疫情最严重国家，累计59万8748人病故、3342万6425例确诊。

其他疫情严重国家还包括巴西（48万2019人丧生、1721万969例确诊）、印度（36万3079人丧生、2927万4823例确诊）、墨西哥（22万9578人丧生、244万5538例确诊）及秘鲁（18万7847人丧生、199万5257例确诊）。

依照染疫死亡人数占人口比例，秘鲁是死亡率最高国家，每10万人就有570人染疫丧命；接下来依序为匈牙利（309人）、波士尼亚-赫塞哥维纳（289人）、捷克（282人）和北马其顿（263人）。

从区域来看，拉丁美洲和加勒比海地区累计119万8503死、3457万9401例确诊；欧洲累计114万8664死、5346万6367例确诊；美国和加拿大共计62万4604死、3482万4013例确诊。

亚洲共计52万3372死、3801万8616例确诊；中东地区共计14万5445死、883万4869例确诊；非洲共计13万3670死、498万8634例确诊；大洋洲共计1104死、5万140例确诊。

© 2021 AFP