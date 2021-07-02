法新统计：全球逾1亿8255万人染疫 逾395万人丧生

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（法新社巴黎2日电） 法新社汇整官方数据显示，截至格林威治标准时间2日10时（台湾2日晚间6时），全球至少395万7862人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19），至少1亿8255万1180例确诊。

疫情从2019年12月在中国爆发，迄今绝大多数感染者都已康复。但有些人在痊愈后数周甚至数个月内，仍持续感受到症状。

上述数据是依据各国卫生当局每天提供的统计，不包括其他统计单位其后提出的重新估算数据，且数据只是实际染疫总数的一部分，因为许多轻症或无症状患者一直未被检测出。

世界卫生组织（WHO）表示，全球直接或间接因疫情死亡的人数可能遭「严重低估」，恐比官方通报的数字高出2到3倍。

全球7月1日通报新增8769人病殁、43万2864起确诊病例。根据通报数据，新增病殁人数最多国家依序为巴西（2029死）、印度（843死）、俄罗斯（679死）。

美国仍是疫情最严重国家，累计60万5019病故、3367万9482例确诊。

其他疫情严重国家还包括巴西（52万95人丧生、1862万2304例确诊）、印度（40万302人丧生、3045万8251例确诊）、墨西哥（23万3248人丧生、252万5350 例确诊）及秘鲁（19万2687人丧生、205万7554例确诊）。

依照染疫死亡人数占人口比例，秘鲁是死亡率最高国家，每10万人就有584人染疫丧命；接下来依序为匈牙利（310人）、波士尼亚-赫塞哥维纳（295人）、捷克（283人）和北马其顿（263人）。

从区域来看，拉丁美洲和加勒比海地区累计128万126死、3762万322例确诊；欧洲累计117万610死、5461 万8227例确诊；美国和加拿大共计63万1314死、3509万4766例确诊。

亚洲共计58万370死、4027万5077例确诊；中东地区共计15万617死、934万2511例确诊；非洲共14万3692 死、554万5278例确诊；大洋洲共计1133死、5万5007例确诊。

© 2021 AFP