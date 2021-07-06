法新统计：全球逾1亿8410万人染疫 至少398万人丧生

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（法新社巴黎6日电） 法新社汇整官方数据显示，截至格林威治标准时间6日10时（台湾6日晚间6时），全球至少398万7613人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19），至少1亿8410万3170例确诊。

疫情从2019年12月在中国爆发，迄今绝大多数感染者都已康复。但有些人在痊愈后数周甚至数个月内，仍持续感受到症状。

上述数据是依据各国卫生当局每天提供的统计，不包括其他统计单位其后提出的重新估算数据，且数据只是实际染疫总数的一部分，因为许多轻症或无症状患者一直未被检测出。

世界卫生组织（WHO）表示，全球直接或间接因疫情死亡的人数可能遭「严重低估」，恐比官方通报的数字高出2到3倍。

全球5日通报新增6409人病殁、36万6439起确诊病例。根据通报数据，新增病殁人数最多国家依序为俄罗斯（737死）、印尼（728死）、巴西（695死）。

美国仍是疫情最严重国家，累计60万5567人病故、3372万3157例确诊。

其他疫情严重国家还包括巴西（52万5112人丧生、1879万2511例确诊）、印度（40万3281人丧生、3061万9932例确诊）、墨西哥（23万3689人丧生、254万1873例确诊）及秘鲁（19万3389人丧生、206万6677例确诊）。

依照染疫死亡人数占人口比例，秘鲁是死亡率最高国家，每10万人就有587人染疫丧命；接下来依序为匈牙利（311人）、波士尼亚-赫塞哥维纳（295人）、捷克（283人）和北马其顿（263人）。

从区域来看，拉丁美洲和加勒比海地区累计129万2455死、3805万8357例确诊；欧洲累计117万4386死、5493万1427例确诊；美国和加拿大共计63万1930死、3514万552例确诊。

亚洲共计58万8824死、4075万5241例确诊；中东地区共计15万1823死、946万5147例确诊；非洲共计14万7053死、569万5604例确诊；大洋洲共计1142死、5万6849例确诊。

© 2021 AFP