法新统计：全球逾1亿9082万人染疫 至少410万人丧生

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（法新社巴黎20日电） 法新社汇整官方数据显示，截至格林威治标准时间20日10时（台湾20日晚间6时），全球至少410万352人死于COVID-19（2019冠状病毒疾病），至少1亿9082万4510例确诊。

疫情从2019年12月在中国爆发，迄今绝大多数感染者都已康复。但有些人在痊愈后数周甚至数个月内，仍持续感受到症状。

上述数据是依据各国卫生当局每天提供的统计，不包括其他统计单位其后提出的重新估算数据，且数据只是实际染疫总数的一部分，因为许多轻症或无症状患者一直未被检测出。

世界卫生组织（WHO）表示，全球直接或间接因疫情死亡的人数可能遭「严重低估」，恐比官方通报的数字高出2到3倍。

全球19日通报新增7133人病殁、48万8811起确诊病例。根据通报数据，新增病殁人数最多国家依序为印尼（1280死）、俄罗斯（784死）、巴西（542死）。

美国仍是疫情最严重国家，累计60万9231人病故、3413万2079例确诊。

其他疫情严重国家还包括巴西（54万2756人丧生、1939万1845例确诊）、印度（41万4482人丧生、3117万4322例确诊）、墨西哥（23万6469人丧生、266万4444例确诊）及秘鲁（19万5243人丧生、209万4445例确诊）。

依照染疫死亡人数占人口比例，秘鲁是死亡率最高国家，每10万人就有592人染疫丧命；接下来依序为匈牙利（311人）、波士尼亚-赫塞哥维纳（295人）、捷克（283人）和北马其顿（263人）。

从区域来看，拉丁美洲和加勒比海地区累计133万2956死、3957万9076例确诊；欧洲累计118万8830死、5660万4174例确诊；美国和加拿大共计63万5731死、3555万5665例确诊。

亚洲共计62万7408死、4279万7928例确诊；中东地区共计15万5553死、995万1445例确诊；非洲共计15万8642死、626万6082例确诊；大洋洲共计1232死、7万149例确诊。

© 2021 AFP