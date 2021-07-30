法新统计：全球逾1亿9658万人染疫 至少420万人丧生

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（法新社巴黎30日电） 法新社汇整官方数据显示，截至格林威治标准时间30日10时（台湾30日晚间6时），全球至少420万2179人死于COVID-19（2019冠状病毒疾病），至少1亿9658万980例确诊。

法新社报导，疫情从2019年12月在中国爆发，迄今绝大多数感染者都已康复。但有些人在痊愈后数周甚至数个月内，仍持续感受到症状。

上述数据是依据各国卫生当局每天提供的统计，不包括其他统计单位其后提出的重新估算数据，且数据只是实际染疫总数的一部分，因为许多轻症或无症状患者一直未被检测出。

世界卫生组织（WHO）表示，全球直接或间接因疫情死亡的人数可能遭「严重低估」，恐比官方通报的数字高出2到3倍。

全球29日通报新增1万191人病殁、64万2547起确诊病例。根据通报数据，新增病殁人数最多国家依序为印尼（1759死）、巴西（1318死）、俄罗斯（794死）。

美国仍是疫情最严重国家，累计61万2122人病故、3475万1045例确诊。

其他疫情严重国家还包括巴西（55万4497人丧生、1983万9369例确诊）、印度（42万3217人丧生、3157万2344例确诊）、墨西哥（23万9997人丧生、281万97例确诊）及秘鲁（19万6214人丧生、210万8595例确诊）。

依照染疫死亡人数占人口比例，秘鲁是死亡率最高国家，每10万人就有595人染疫丧命；接下来依序为匈牙利（311人）、波士尼亚-赫塞哥维纳（295人）、捷克（284人）和北马其顿（264人）。

从区域来看，拉丁美洲和加勒比海地区累计136万8987死、4063万9072例确诊；欧洲累计120万163死、5815万4095例确诊；美国和加拿大共计63万8697死、3618万135例确诊。

亚洲共计66万4785死、4448万1773例确诊；中东地区共计15万9597死、1040万8561例确诊；非洲共计16万8583死、663万5899例确诊；大洋洲共计1367死、8万1446例确诊。

© 2021 AFP