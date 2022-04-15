法极右总统候选人雷朋争取左翼选民 吁推翻菁英主义

（法新社法国亚维侬14日电） 法国极右派的领头人物玛琳．雷朋（Marine Le Pen）将于4月24日总统大选第2轮投票与现任总统马克宏对决，她今天试图争取左翼选民，呼吁大众推翻菁英主义和寡头政治。

广告 继续浏览后续

政治分析家认为，支持极左派代表梅兰雄（Jean-Luc Melenchon）的选民将如何投票，才是最后的胜负关键。梅兰雄在本月10日的首轮投票位居第3，再次无缘进入决选。

雷朋身穿红夹克，在南部城市亚维侬（Avignon）的大型集会上说，她要向「右派爱国者和左派爱国者」喊话。

雷朋对在场约4000名支持者说：「胜利从未如此触手可及。」她选在亚维侬造势颇具象徵意义，因为梅兰雄在这座城市的首轮得票数领先其他人。

她说：「出来投票吧。我们向所有法国人喊话，我们伸出坚定的手，也是友谊和尊重的手。」

左翼社会党籍（PS）前总统欧兰德（Francois Hollande）稍早呼吁选民在第2轮投票支持马克宏（Emmanuel Macron），因为雷朋「让我们的原则受到质疑」。欧兰德表态，对中间派的马克宏来说不啻为一股助力。

欧兰德接受法国电视一台（TF1）访问时说，他呼吁国民「为了法国团结」和法国「在欧洲的未来」，把票投给马克宏。

右翼共和党籍（LR）前总统沙柯吉（Nicolas Sarkozy）本周稍早也已公开支持马克宏。

雷朋一直试图营造温和形象，以争取入主艾里赛宫（Elysee）的最佳机会。她表示：「这条漫长道路陡峭难行，常有强风吹袭，但我们就差最后一哩路了。」

但批评人士认为，雷朋的改变只在形式，她的招牌强硬政策并无异动，例如将女性在公开场合包裹穆斯林头巾视为违法。

雷朋呼吁选民别让马克宏再执政5年，以免「社会荒凉、民族消亡」，同时终结「这个以傲慢态度统治我们的阶级、这些为了少数人利益而掌权的少数人」。

她说，「4月24日，普罗大众将与菁英阶层对决」，人民将与寡头政治摊牌。

马克宏将于16日在南部大城马赛（Marseille）出席大型造势活动。他今天走访北部港口城市勒哈佛（Le Havre），梅兰雄在这里的首轮得票率也最高。

马克宏说：「我会试着说服所有选民。」

根据最新民调，马克宏与雷朋之间的决选相当激烈，但也有些迹象显示马克宏或许能稍微扩大领先优势。从民调机构Opinonway昨天公布的结果可以看到，马克宏暂时获得53%支持率，雷朋47%。

不过，这么小的领先幅度还不足以让马克宏的选民安心，毕竟他2017年对决雷朋时，是以66.1%得票率远远胜出雷朋的33.9%。

这次选战最后阶段的关键时刻将在20日，届时马克宏与雷朋将参加今年大选两人唯一一场电视直播现场辩论。

© 2022 AFP