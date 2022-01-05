法祭严格防疫措施 马克宏警告未打疫苗者有麻烦了

（法新社巴黎4日电） 法国总统马克宏今天向尚未接种COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫苗的法国人提出警告，他将针对全国人民生活的各个面向祭出防疫限制，还没打疫苗的民众恐因此面临许多麻烦。

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马克宏接受「巴黎人报」（Le Parisien）访问时说：「我真的很想搅扰那些还未接种疫苗的人。我们会继续这么做，直到最后。这就是策略。」

他补充说，这将意味「尽可能限制他们参与社交活动」。

马克宏发表上述言论之际，法国政府正寻求推动国会立法，从1月15日起，接种疫苗的民众才能参与文化活动、搭乘火车享受跨城市之旅或上咖啡馆。

法国当局拟祭出更严格的抗疫措施，以防堵第5波疫情，其中将上路的主要措施，便是把「健康通行证」（passe sanitaire）改为「疫苗通行证」（passe vaccinal），也就是只有完整接种疫苗才能作为证明，近期COVID-19阴性筛检结果将不再作数，无法转为有效通行证。

但是，反对派昨天联手阻止国会通过立法，激怒了政府。

马克宏说：「我不会把他们（未接种疫苗者）关进监狱，也不会强制他们接种疫苗。但我们必须告诉他们：从1月15日起，你们将无法再去餐厅用餐、无法再去咖啡厅喝杯咖啡、无法再上剧院、无法再去电影院。」

反对派批评总统的警告措辞太过分；马克宏在上任之初曾以时而发表不得体的评论而闻名。

右派共和党（LR）参议员霍塔尤（Bruno Retailleau）说：「即便面临再大的卫生紧急事件，也不容说出这样的话。」

他说：「马克宏说他已经学会去爱法国人，但他似乎特别喜欢鄙视他们。我们可以鼓励人们接种疫苗，但不需侮辱任何人或加以刺激让他们变得激进。」

© 2022 AFP