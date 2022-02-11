法科学家昔发现HIV获诺贝尔奖 今反疫苗黯然辞世

（法新社巴黎10日电） 法国科学家蒙坦耶因共同发现爱滋病毒而荣获2008年诺贝尔医学奖，但他晚年的鲜明反COVID-19疫苗立场，学界无法认同。市长今天表示，蒙坦耶已于8日辞世，享寿89岁。

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纳伊市长弗罗芒坦（Jean-Christophe Fromantin）告诉法新社，蒙坦耶（Luc Montagnier）8日在巴黎市中心西北部塞纳河畔纳伊市（Neuilly-sur-Seine）的美国医院（American Hospital）辞世，弗罗芒坦说，他持有蒙坦耶的死亡证明。

法国总统马克宏（Emmanuel Macron）称许蒙坦耶在对抗爱滋病毒/爱滋病（HIV/AIDS）上的贡献，表示这仍是21世纪最大的医学和科学挑战之一，并向蒙坦耶的家人表示哀悼。

蒙坦耶与他的同事巴尔．西诺希（Francoise Barre-Sinoussi）是2008年诺贝尔生理医学奖共同得主，表彰他们「发现导致爱滋病的人类免疫缺乏病毒（HIV）」。

但蒙坦耶晚年却在科学界日益被边缘化，因为他的立场被认为愈来愈诡异，特别是在反疫苗上。

2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情大流行期间，蒙坦耶宣称该病毒是实验室制造，后来之所以会出现变异株，就是因为疫苗的缘故。

蒙坦耶反对接种COVID-19疫苗的立场，虽然在疫情期间获得颇多民众关注，但在科学界却鲜少支持者。

过去24小时，有关蒙坦耶已经过世的报导一直在网路上流传，但法新社未能立即获得确认。

这样一位知名人物却反常地没有相关资讯，似乎反映了蒙坦耶最近在科学界的地位。一度是法国科学界明星的蒙坦耶，过去10年因为立场无法获得认同而失去学界的支持。

© 2022 AFP