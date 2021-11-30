法籍夫控太太绑架子女 法国当局通缉日本妻

（法新社东京30日电） 一名日籍女子不让儿女见法籍生父，法国当局对她发布通缉；而这起抢子女监护权的争议，在日本掀起关于「父母绑架」（parental kidnapping）的热议。

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法新社报导，孩子的法籍生父费修（Vincent Fichot）长年旅居日本，他因设法重新连络上一双儿女而获得国际关注。费修指控孩子的生母即发妻在2018年绑架亲生骨肉。

一名熟知这起争议与熟识费雪的消息人士指出，法国当局已对孩子的日籍母亲依父母诱拐及危害未成年人等罪名发布国际通缉令。法国驻日本大使馆不愿置评。

日本法律并未明订父母分居时共享监护权，因此长久以来，外界指责日本有关单位对于父母一方拒绝另一方探视子女的情况视而不见。

今年稍早东京奥运举办期间，费修曾绝食3周，盼引起各方关注他的案子。费修表示，自己已获得国外与日本有相同遭遇的为人父母者力挺。

费修妻子的委任律师对于通缉令消息不愿置评。他告诉法新社：「离婚诉讼正在进行，我们无意在庭外争斗。」

虽然目前没有官方统计数据，不过人权团体估算，日本每年大约有15万名未成年子女被迫与父母其中一方隔绝。

法国总统马克宏（Emmanuel Macron）于今年东奥访日期间，曾向日本官员提及费修的案件。

费修还曾偕同其他家长，针对父母绑架问题向联合国人权理事会（UNHRC）控诉日本。（译者：曹宇帆/核稿：张正芊）

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