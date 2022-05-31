法网女单　中国小将郑钦文不敌球后

（法新社巴黎30日电） 中国网球小将郑钦文今天一度有望在法国公开赛爆冷击败世界球后斯威雅蒂（Iga Swiatek），却因肚子太痛毁了一切，她赛后表示，「真希望我是个男人」。

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年仅19的郑钦文生涯首次参加法网，就一路过关斩将挺进女单16强，今天她面对球后斯威雅蒂也率先抢下1盘，看来很有希望终结斯威雅蒂的连胜之路。

但世界排名74的她抢下首盘后却连丢两盘，最后以7比6、0比6、2比6落败。

郑钦文第2盘开始没多久就申请医疗暂停包扎受伤的右腿，但她赛后表示，脚不是她最担心的问题，「是关于女孩子的事」。她指的是经痛。 「第1天总是很痛，而我必须比赛，第1天我都会很痛。」

「我没办法违反自然，真希望我是个男人，这样就不必为此受苦，真的很痛苦。」

两人今天第1盘就打了82分钟，郑钦文救了5个盘末点，最后还在抢七2比5落后之后逆转，惊险从斯威雅蒂手上拿下首盘。

这是斯威雅蒂自4月23日以来首次丢失的1盘。

但就在2020年法网女单冠军斯威雅蒂连胜之路看来就要中断之际，郑钦文第2盘一开盘就连被破了2个发球局，以0比3落后。此时她叫了个医疗暂停，包扎好右腿后重新回到球场，但仍以0比6丢掉这盘。

第3盘斯威雅蒂面对疲累的郑钦文又破了两个发球局，郑钦文明显身体不适，全场共出现46个非受迫性失误。

郑钦文赛后表示：「脚很痛，但相较于肚子痛就没什么了，我没办法展现我的球技，因为肚子实在太痛。」

「我真的拿出了我最好的表现，只是太难了。」

斯威雅蒂此役赢球后，连胜场次来到32场，追平14年前比利时名将艾宁（Justine Henin）役造的本世纪第3长纪录。

斯威雅蒂赛后表示：「郑钦文表现真的太棒了，她很多击球让我惊讶，她的上旋球太厉害，真的很为她高兴。我丢掉原本领先的第1盘，让人很挫折，很高兴后来可以逆转。」

斯威雅蒂接下来将面对大会11种子美国选手皮古拉（Jessica Pegula），争抢4强门票。

© 2022 AFP