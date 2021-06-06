法网女单 齐丹塞珂晋级8强

广告 继续浏览后续

（法新社巴黎6日电） 斯洛维尼亚女网选手齐丹塞珂（Tamara Zidansek）今天在法国网球公开赛（French Open）击败罗马尼亚选手瑟丝蒂（Sorana Cirstea），成为首名闯进大满贯赛事8强的斯国女性。

世界排名85的齐丹塞珂今天以7比6（7/4）、6比1获胜，下一轮她将对上西班牙好手巴多萨（Paula Badosa），力争4强门票。巴多萨拚战3盘，力克曾获2019年法网亚军的捷克好手万卓索娃（Marketa Vondrousova）。

23岁的齐丹塞珂以往从未在大满贯赛事突破第2轮。然而她在今年法网第一轮展现潜力，击败加拿大第6种子暨前美网冠军安德里斯库（Bianca Andreescu）。

齐丹塞珂表示：「对我来说，关键在于开始确信我能打败顶尖选手，相信我比她们更优秀，以及我够资格。」

齐丹塞珂冬天热爱单板滑雪。4月她在波哥大公开赛红土球场夺下亚军，但在这次法网首轮对决安德里斯库之前，她不曾击败排名前十的选手。

随着本届法网前三种子━澳洲名将巴蒂（Ashleigh Barty）、日本好手大直美、白俄罗斯好手莎芭莲卡（Aryna Sabalenka）纷纷退赛或出局，本届女单冠军人选有机会打破众人眼镜。

© 2021 AFP