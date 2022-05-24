法网旗开得胜 乔科维奇将打具积分争议温网

（法新社巴黎23日电） 再度踏上大满贯赛事球场的乔科维奇，今天在法网以直落3获胜，而谈到今年将不给世界排名积分的温网，他称仍「打算去温布顿」寻求卫冕。

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22日刚满35岁的塞尔维亚世界球王乔科维奇（Novak Djokovic），今天在法国网球公开赛，以6比3、6比1、6比0击败世界排名99名的日本选手西冈良仁，踏出他寻求卫冕的第一步，而这也是他自去年的美国公开赛后，再度踏上大满贯赛事的球场。

在法网首轮击败西冈良仁后，乔科维奇说：「是的，我打算去温布顿。」

但他补充道，在俄罗斯入侵乌克兰后，温网初步决定禁止俄罗斯和白俄罗斯选手参赛，是个「错误」。

为了因应温网禁止俄国与白俄选手参赛，世界职业网球协会（ATP）、世界女子职业网球协会（WTA）决定取消温网的世界排名积分，乔科维奇因此将损失2000分。

乔科维奇先前已经因为无法参赛，未能卫冕澳洲网球公开赛冠军，进而损失2000分积分。

他表示：「总括来说，我很高兴球员和ATP站在一起，向大满贯赛事主办单位表达，出错的是温布顿，而我们也得证明这会造成一些后果。」

乔科维奇认为温布顿有其他的解决方案，那些方案将比彻底禁赛轻微。

乔科维奇说：「几天前，我发现英国政府一份给（温网主办单位）全英俱乐部（All England Club）的建议，上面其有几个（不同）选项。」

「台面上不只一个选项，但他们没有和ATP的任何人、任何的球员，或任何俄国、白俄球员讨论过这个问题。其实只要沟通和去了解双方是否有可以妥协的地方，事情就能解决。」

「所以我认为这是个错误的决定，我完全不支持，对所有人来说，这都是双输的局面。」

乔科维奇1月因为COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫苗接种的问题，让已到墨尔本的他被驱逐出境，因此无法在澳网寻求卫冕。

© 2022 AFP