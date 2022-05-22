法网赛点燃战火 前美网男单冠军提姆首轮淘汰出局

（法新社巴黎22日电） 2022年法国网球公开赛今天点燃战火，两度获法网男单亚军的奥地利好手提姆首轮比赛就失利，以3比6、2比6、4比6直落三输给玻利维亚对手德利恩（Hugo Dellien）出局。

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提姆（Dominic Thiem）曾获2020年美国网球公开赛男单冠军，但后来与手腕伤势长期奋战，世界排名下滑到194。他3月复出以来，在5场赛事中尚未赢过一场比赛。他现在已经连续输掉10场巡回赛级的比赛。他最后一次赢球是一年多前在罗马的比赛。

28岁的提姆曾排名男网世界第三，从2016年到2020年的5年间都至少打进法网前8强。他在2018、2019年获得法网亚军，只败给西班牙名将纳达尔（Rafael Nadal）。

在女单方面，突尼西亚第六种子加博（Ons Jabeur）也在法网首轮惨遭淘汰，以6比3、6比7（4/7）、5比7输给排名第56的波兰好手蕾妮特（Magda Linette）。

27岁的加博虽然从未闯过第四轮赛事，这次原被视为法网争后的可能人选。

加博参加法网前，今年在红土球场拿下17胜，领先群雌，并获得着名的马德里公开赛冠军。

© 2022 AFP