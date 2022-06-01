法网8强赛拍落乔科维奇 纳达尔：比赛时间太晚了

（法新社巴黎1日电） 西班牙「蛮牛」纳达尔今天力克塞尔维亚强敌乔科维奇后，坚持自己还得继续拚，才能在法国网球公开赛第14度封王，并说他与乔帅之间的8强赛比赛时间实在是太晚了。

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在历经4小时又12分钟的激战，纳达尔（Rafael Nadal）终以6比2、4比6、6比2、7比6（7/4）击败乔科维奇（Novak Djokovic），3日36岁生日当天将与大会第3种子兹韦列夫（Alexander Zverev）争夺决赛门票，续朝破纪录的生涯第22座大满贯冠军迈进。

法新社报导，纳达尔赛后谈到与乔科维奇的精彩对决时说：「对我来说，这是非常振奋人心的一晚。但这只是8强赛而已，我什么都还没赢呢，只是给了自己两天后再重新踏上球场的机会。」

「能够再次闯进法网4强赛，对我而言意义重大。」

这场比赛从法国时间5月31日晚间9时打到6月1日凌晨1时。

在这场「跨夜」又「跨月」的大战结束后，曾要求不要打夜间赛事的纳达尔说，这「毫无疑问实在是太晚了」。

他说：「我不能抱怨，因为我们现在有两天休息时间，但若只有一天可以休息，或是像兹韦列夫在马德里大师赛那样，第2天必须出战决赛，那就会是个大问题。」

「我理解有商业考量，电视台付了很多钱，这点毫无疑问，但我们必须取得平衡。」（译者：刘文瑜/核稿：蔡佳敏）

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