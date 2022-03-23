法能源巨擘称难停购俄国天然气

（法新社巴黎23日电） 法国道达尔能源集团（TotalEnergies）执行长普扬今天表示，他的公司不能为了报复莫斯科入侵乌克兰，停止购买俄罗斯天然气，他并宣称这会迫使欧洲部分经济停摆。

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这家法国能源巨头22日宣布，将在今年年底前停止购买俄罗斯的石油及石油产品，从而成为最新一家停止或缩减在俄国业务的跨国公司。

不过集团执行长普扬（Patrick Pouyanne）表示，停止向俄罗斯购买天然气，等于将数十亿欧元供手让给俄罗斯投资者。

不同于石油能更容易运往世界任何地方销售，天然气通常经由管道直接供应给个别的国家和客户。

普扬告诉RTL电台（RTL radio）：「我知道如何安排取代的石油和柴油燃料，但天然气，我不知道该怎么办。」

他说：「我不知道如何取而代之，没有其他地方可以取得，而且我有25年的合约无法摆脱。」

除非欧洲各国政府对俄罗斯天然气实施制裁，允许各公司宣布因不可抗力（force majeure）因素解除合约，否则若退出现有协议，道达尔须向俄罗斯合作伙伴支付数十亿美元罚款。

普扬还警告，欧洲经济会付出沉重代价。

他说：「没有俄罗斯天然气，欧洲经济部分将停摆…如果我们停止输入俄国天然气，我们知道2023年冬天我们会遇到问题，1月份我们将得用配给方式供应天然气，不仅对家庭用户，可能也对产业。」

普扬还表示，道达尔不会突然完全停下在俄罗斯的业务，因为「我们已在这些地点投资了将近130亿美元…无论我是否离开，这些地点都将继续营运。」

「退出意味我将把这130亿美元送给俄罗斯人…我是否该放弃这些资产，让我们所制裁的俄罗斯人大赚一笔？」

但普扬坚称，俄罗斯攻击乌克兰之后，「道达尔在俄国不会再有成长，我已经划掉了我们在俄国所有未来建设」。他并指出，俄国业务占集团现金流的5%以及收入的10%。

他说：「你认为就算这场战争结束后，我会忘掉曾经发生过的事吗？」

© 2022 AFP