法航飞莫斯科班机又取消

广告 继续浏览后续

（法新社巴黎28日电） 法国航空公司（Air France）表示，法航今天再次取消从巴黎飞往莫斯科的一个航班，因为俄罗斯拒绝了法航绕过白俄罗斯领空的飞行路线。

由于欧盟吁请会员国航空公司绕开白俄罗斯领空，26日法航即已因相同理由而取消了飞往莫斯科的航班。

为了逮捕知名异议记者普罗塔塞维奇（Roman Protasevich），日前白俄罗斯执政当局谎称机上有炸弹，迫使爱尔兰瑞恩航空（Ryanair）班机转降白俄首都明斯克（Minsk），因此欧盟呼吁各家航空公司的航机回避白俄罗斯领空。

奥地利航空（Austrian Airlines）昨天也因有意避开白俄罗斯领空，而不得不取消自维也纳飞往莫斯科的班机。

法航表示，「由于涉及有关避开白俄罗斯空域的操作性原因，以及必须获得俄罗斯当局的重新核准才能进入他们的领空」，因此取消编号AF1154航班。

欧洲联盟（EU）外交和安全政策高级代表波瑞尔（Josep Borrell）稍早表示，欧盟将密切关注，若会员国航空公司回避白俄罗斯空域，俄罗斯是否将全数拒绝其航机入境降落。

波瑞尔说：「我们不知道，俄罗斯为使欧洲航机飞越白罗斯而拒绝飞行计画，究将视个案而定、针对特定个案或是个全面性作法。」（译者：曹宇帆/核稿：张佑之）

© 2021 AFP