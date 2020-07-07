中国央视公布证据 指控印军越境引冲突 未提解放军伤亡情况

中国与印度边境驻军6月15日爆发流血冲突事件造成多人伤亡，引起国际关注。在两国就边界冲突签订外交协议后，中国大陆央视突然公布了印军越线的图像证据，画面明确显示印军在实控线中方一侧的河口三角洲位置修建直升机坪，且进入河谷内架桥和修建工事，随后中方边防部队采取措施，加强现场应对和边境地区管控。央视没有提及解放军死伤情况。

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据中国时报今天报道称，中国央视首次公开印军越线证据，还原边界死亡冲突现场。消息说，中国大陆央视公布印军越线画面，指两国驻军6月15日冲突因此而起，造成印方20人死亡，解放军的死伤则尚未公布。

该报道引据《多维新闻》指出，中国大陆央视是在其中文国际频道（CCTV-4）《今日关注》节目披露上述画面。对此，大陆国际问题研究院常务副院长阮宗泽在节目中表示，该事件的事实起因在于印度单方面的越界侵权，印度单方面的多次越线，越到了中方一侧进行滋事是非法行为。据他表示，2017年6月18日印度单方面曾越过中印边界阻挠中国大陆边防部队在洞朗地区的正常活动。时隔3周年，印度故技重施，在加勒万河谷再次越线侵权，这是印度误判形势，“大国心态”在膨胀。

据报道引述央视指出，在6月15日的冲突中，至少有20名印度士兵死亡，中方死亡人数尚不明确。虽然双方没有开火，但这是自1975年以来两国首次爆发致命流血冲突。中国国防部新闻发言人吴谦表示，5月6日凌晨，印度边防部队越线进入中方领土构工设障，阻拦中方边防部队正常巡逻，试图单方面改变边境管控现状。中方边防部队不得不采取必要措施，加强现场应对和边境地区管控。6月15日晚，印度一线边防部队公然违背双方达成的共识，出尔反尔，再次越过实控线向中方蓄意挑衅。

该报道称，对于冲突原因，吴谦表示，中方官兵在现地交涉时，突然受到印方暴力攻击，因而引发双方官兵激烈肢体冲突，造成人员伤亡。

据中国时报，不过印媒《印度斯坦时报》称，双方暴力冲突发生在加勒万山谷口的第14巡逻点，印军发现中方部队帐篷和侦查哨都在附近矗立著，就在印军指挥官质问中方部队，并要求中方撤离遭拒，印军开始动手拆除中方落在了实控线印方范围的营地帐篷和侦查哨，冲突因而爆发。暴力对峙持续7小时，双方不断叫来增援部队加入斗殴。印度总理莫迪6月17日（Narendra Modi）表态称，印度从来不挑衅其他国家，但也不会在国家的完整和主权上妥协。印度如果遭遇挑衅，将会给予恰当的回击。