美国第二季度GDP再次萎缩 拜登称经济走在正确的道路上

美国/经济

美国第二季度国内生产总值 (GDP) 再次萎缩，经济陷入"技术性衰退"。美国总统拜登为缓和选民对经济状态担忧表示，在美联储采取行动抑制通膨之际，经济增长放缓并不令人意外。美国财长耶伦也强调，即使美国经济“放缓”，但经济仍保持“弹性”。

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据美国商务部周四公布的数据，今年二季度美国实际国内生产总值（GDP）环比折年率下降0.9%，虽较一季度的下降1.6%有所回升，但仍延续首季萎缩1.6%的格局。法新社称，在距美国中期选举仅有数月之际，美国GDP连续第二个季度出现萎缩，外界担心世界最大经济体陷入衰退风险。

美国总统拜登周四表示，“在我看来，这看起来不像是衰退"，拜登并强调就业市场强劲以及商业投资创下纪录。路透社报导，拜登在一份声明中表示："在美联储采取行动抑制通货膨胀的同时，经济放缓并不令人意外"。拜登称，"我们走在正确的道路上，我们在经历过渡期后将更强大、更稳固。"

美国财长耶伦周四也强调，即使美国经济“放缓”，但经济仍保持“弹性”。

耶伦在周四举行的新闻发布会上表示，大多数经济学家和大多数美国人都认定，大量失业和大规模裁员符合经济出现衰退的定义，但这不是我们现在所看到的”， 耶伦强调，过去三个月创造超过一百万个就业机会。

耶伦表示，美国目前的经济现状反映了“经济正在向更稳定和可持续的增长过渡”。

尽管GDP连续两季下滑符合衰退的标准定义，白宫表示，由于消费者支出和就业市场表现依然强劲，现况距离符合更广泛的衰退条件还差很远。

美国首季GDP折合年率萎缩1.6%，主要受库存投资减缓、贸易逆差扩大影响。华尔街分析师预期第2季GDP折合年率成长0.3%，但美国GDP在物价飞涨、利率走升的环境中连两季负增长，一般认为符合公认的技术性衰退定义。

美国通货膨胀处于40年高点，促使美联储自3月起连4次例会决议升息，联邦资金利率目标区间已从新冠大流行后趋近零升到2.25%至2.5%，达到不刺激也不拖慢经济的中性水平。近期美国的消费、房市、制造业等指标显示美国经济走弱，但劳动市场依旧吃紧。过去4个月，美国每月平均新增38万就业人口，失业率保持在3.6%，接近半世纪低点。

而美国11月8日将举行期中选举，民主党对国会的控制权岌岌可危，对经济的忧虑已成为拜登首要施政重点。

根据路透社/易普索（Ipsos）民调，拜登支持率已跌至36%的新低纪录，在食品杂货、天然气、住房价格攀升下，选民最关心的就是经济。