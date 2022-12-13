"Le français facile avec RFI"：一个用国际新闻学法语的新网站

法语教学

法国国际广播电台已经于2022年11月16日推出了"跟RFI 轻松学法语“（ "Le français facile avec RFI"），这是一个用世界新闻学习法语的新网站。这个平台经过更新改造后适用于手机，使学习者能够利用广播元素来提高法语水平，特别是其旗舰产品 《简易法语新闻》通过与语音同步的文字，让可您边听边读更方便学习。

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“现在是国际标准时间下午4点，巴黎下午5点，请听《简易法语新闻》”。在位于Issy-les-Moulineaux的法国国际广播电台31号演播室，Adrien Delgrange（阿德里安-德尔格朗热）开始介绍法国国际广播电台听众熟悉的一种特殊新闻版。这位记者解释说："我们有两个目标：一方面，使那些有愿望的人可以提高自己的法语水平。为了做到这一点，我使用了简单的、适当的词语，并将其放入上下文。另一方面，我们为听众提供10分钟真正的国际新闻直播节目。"

二十多年来，《简易法语新闻》一直是学习法语的听众的最爱，特别是其数字版本。它甚至是RFI在播客平台和RFI网站上收听率最高的播客之一。因此，当RFI的母公司France médias monde的管理层启动了全面改革法语学习服务项目时，《简易法语新闻》很自然就成为其主要推动力，该项目也被命名为：跟RFI 轻松学 法语“。

到目前为止，RFI的法语学习服务是在RFI Savoirs网站上提供的，这个平台汇集了作为外语的法语教学资源，以及针对中学生、大学生或希望在历史、地缘政治、经济或科学等领域丰富其知识的好奇者的内容。 这是其两大主要支柱，针对的也是两个不同的受众，我们决定将它们分开，创建两个平台。RFI Connaissances 已经加入了旗舰网站rfi.fr，有一个专门的页面提供原创的教育文章和精选的播客或档案。至于为法语学习者和教师制作的作品，现在也有一个专门的网站：https://francaisfacile.rfi.fr/。

«强化版简易法语新闻 »。

除了适应手机的新的精简界面外，新网站的一个主要特征是强调广播，这也一直是RFI法语服务的学习方法的核心。但从现在开始，《简易法语新闻》的最新版本都在头版位置。这个«强化版简易法语新闻 »的听众还可借助于一个智能阅读器，让学习者同时听新闻，阅读与声音同步滚动的文字记录，并可在新闻上向前或向后移动，放慢或加快阅读速度。

该网站的导航系统已得到极大改善，使用户能够立即找到他们需要的内容。 除了 《简易法语新闻》外，学习者还可以收听伊万-阿玛尔（Yvan Amar）主持的每日广播专栏 “新闻关键词汇 ” （"Les mots de l'actualité "）的最新一期节目来解释新闻术语。

"跟RFI轻松 学法语"还提供按水平、目标和主题分类的练习。这些自我纠正的练习使互联网用户能够利用真实的广播摘录，以一种有趣的教育方式提高他们的口语理解能力。

对于教授法语作为外语的教师，也有一个专门的空间提供与RFI广播相关的教学单，用于以广播为教学内容的课堂工作。

播客

"跟RFI 学简易法语"网站将重点放在播客上。除了 "简易法语新闻 "和“新闻关键词汇 ” "Les mots de l'actuaité "之外，新平台还提供音频系列，这是RFI法语团队的原创作品之一。这些虚构故事系列是想学法语的非法语母语人士的理想选择。由于该网站的多语言导航界面，外国用户很容易使用。这些双语系列已经在世界各地将法语作为外语教学的课堂上广泛使用。这些剧目最新系列是"Les voisins du 12 bis" ，是RFI和法国国际教育在文化部的支持下共同制作的，讲述了一个刚到法国的年轻外国人在她所在大楼邻居们帮助下发现巴黎生活的故事。

“耳朵里的跳蚤”（"La puce à l'oreille"），是由卢西-布特鲁普（Lucie Bouteloup）主持的有趣而生动的专栏，解释莫里哀的语言表达方式，也完善这个新的法语学习网站的播客范围。

“跟RFI 轻松学 法语“"网站由France médias monde数码环境部的团队与FMM图形工作室、RFI的法语团队和RFI的数字部门共同创建。

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