美国开审纽约退休警察涉入的中国“猎狐行动”首案

“猎狐行动”开审

纽约退休警察麦克马洪（Michael McMahon）和2名中国男子因涉嫌协助中国政府骚扰、恐吓和胁迫海外异议人士和其他人，试图将他们强行遣返，遭美司法部起诉。周三，这个首件中国海外“猎狐行动”案在布鲁克林联邦法庭开审。

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法新社报导，按照中国官方的说法，被强制或胁迫遣返的目标人士是因涉嫌贪腐，而被中国司法系统通缉的中国公民，不过，美国指责这项行动是针对异议人士和反对中国国家主席习近平的人士。

在布鲁克林联邦法庭受审的3名被告被控胁迫美国居民返回中国，这些美国居民因涉犯罪遭中国通缉。

3名被告分别是退休纽约警察迈克尔·麦克马洪（Michael McMahon），他目前是名私家侦探，另外2人是来自纽约市皇后区的朱勇（Yong Zhu，音译），以及来自布鲁克林的郑聪颖（Zheng Congying，音译），他们在2020年遭起诉。

据检察官当时表示，朱勇在2016年雇用麦克马洪从事监控工作，郑聪颖则是同谋者，被指控在2018年在徐进的家门贴了一张恐吓纸条，上面写著：“如果你愿意回到中国，在监狱中度过10年，你的妻子和孩子就会没事。”

3名被告遭控非法担任中国代理人和进行跨州跟踪等4项罪名，若遭判有罪，最高将面临10年有期徒刑。

美国政府近年来对居住在美国的中国人士遭跟监和骚扰进行调查，迄今已起诉数名中国公民。

北京为这项行动辩护，称这是反贪腐运动的一部份，并表示中国执法机构在国外均遵循国际法。

审判估计持续2到3周，周三5月31日以开庭辩论开始。

美国联邦检察官开庭时称，麦克马洪涉嫌向住在新泽西州的徐进（Xu Jin，音译）施压，要求他返回中国面对贿赂和挪用公款的指控。麦克马洪的律师则辩称，他以为自己是为一家中国建筑公司工作、协助他们讨债，期间还主动告知美国当地执法部门自己的活动。

法新社指出，总部设于西班牙的维权组织「保护卫士」（Safeguard Defenders）去年1月引述政府数据报告，自2014年以来，估计全球有近1万名中国公民遭强行遣返。

根据「保护卫士」报告，透过「猎狐行动」和「天网行动」这两项计划，这些目标人士在压力下违背自己的意愿返回中国，这些非司法手段包括绑架、骚扰和胁迫等。

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