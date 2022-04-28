法院文件：川普称最怕示威者朝他丢危险水果

（法新社纽约28日电） 根据法院文件，美国前总统川普去年出庭作证时，表示担心示威者会朝他丢掷「非常危险」的水果，像是凤梨、番茄和香蕉。

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26日公布的法庭文件，包括川普去年10月在纽约一起民事诉讼中作证的证词副本，这起诉讼仍在进行当中。

此案是由几名墨西哥裔的活动人士所提出，他们声称于2015年在位于曼哈顿的川普大楼（Trump Tower）外，遭到川普的维安人员攻击。

川普在接受原告律师迪克特（Benjamin Dictor）质问时表示：「我要大家有所戒备，因为有接到警告说他们要扔水果。」「番茄蛮糟的，但被有些水果砸到更惨。」

迪克特询问川普，有关他在2016年爱荷华州一场集会上的发言，这位当时的总统候选人告诉支持者，要把任何准备扔番茄的人「打得满头包」。

川普回说：「我是对观众说，有点像是开玩笑。但你知道这是有道理的。这些东西非常危险，被砸到可能会死人的。」

迪克特问川普，是否「希望如果维安人员看到有人要扔番茄，应该去狠揍这些人？」

川普回说：「是的，我认为他们必须积极阻止这种情况发生。因为如果发生这种事，可能会死人的。」「得阻止有人扔凤梨、番茄、香蕉之类的东西。是的，这些东西很危险。」

对川普提告的数名活动人士声称，他们在2015年9月3日发动示威，抗议川普对墨西哥和墨西哥人的贬损言论，却遭川普维安人员暴力阻止。

原告声称，川普的维安人员撕掉他们的标语，对示威者拳打脚踢，还对其中一名示威者锁喉。川普则声称维安人员「试图缓和局势」，但遭暴力相对。

现年75岁的川普还面临好几起官司，可能影响他于2024年再度角逐白宫大位。（译者：陈怡君/核稿：戴雅真）

© 2022 AFP