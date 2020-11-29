波兰争堕胎权示威潮 掀起一场「挡不住的革命」

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（法新社华沙29日电） 波兰宪法法院10月做出裁决缩紧堕胎权，掀起民众一波波大规模示威抗议。这场抗争运动的领导人之一苏查诺表示，这波示威潮已演变为反对当前政府的「一场真正革命」。

苏查诺（Klementyna Suchanow）是位作家和编辑，也是波兰女权运动「女人出击」（Women's Strike）的发起人之一。她接受法新社访问时表示，示威行动出发点是支持堕胎权，如今已演变为诉求更广泛得多的运动。

一切源于波兰宪法法院10月22日裁定，顾虑胎儿出生会有缺陷而堕胎属于违宪行为。这使得波兰成为几乎完全禁止堕胎的国家。

46岁的苏查诺表示：「这起裁决引爆民众怒火。」在波兰首都华沙的多场示威中，经常能见到苏查诺和另一位发起人蓝帕特（Marta Lempart）并肩而行的身影。

苏查诺指出，抗议怒火一方面也来自民众认为，政府对于2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情的应对糟糕。波兰爆发第二波疫情席卷全国，死亡率冲上空前高点。

她说：「民众见到执政者不关心我们的生命、健康和安全，而是剥削一切来得到政治利益。」

苏查诺并表示，这场抗议运动的诉求，已扩大到例如就业、教育、文化和势力庞大的天主教会在波兰社会所扮演的角色等议题。「人们真的想要政教分离。他们受够了教会介入生活中各个层面。」

有数以十万计的波兰人在这波抗议行动中走上街头，包括在从未出现过这类示威的市镇和乡间地区。

苏查诺认为，这是「女性和年轻人掀起的一场革命。他们争取让波兰称得上是21世纪国家，在其中能过着正常生活。他们不想再被指导生活该怎么做。他们正重新发现自由这个词的意义」。

尽管抗议人潮有减少趋势，部分归因于人们担忧疫情；但苏查诺毫不怀疑这场运动已带来历史性的影响。

「这是一场停不下来的革命，也是一场已经胜利的革命，因为波兰已因此改变。透过年轻人的参与，这场革命将在未来几年结出果实。」（译者：张正芊/核稿：林治平）

© 2020 AFP