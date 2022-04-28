波兰保加利亚遭「断气」 范德赖恩：仰赖俄化石燃料时代将结束

（法新社布鲁塞尔27日电） 欧洲联盟执行委员会主席范德赖恩今天表示，俄国天然气巨擘俄罗斯天然气工业公司（Gazprom）停止供应后，波兰和保加利亚正从欧盟邻国获得天然气。

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范德赖恩（Ursula von der Leyen）说：「我们将确保俄罗斯天然气工业公司的决定对欧洲消费者构成最小的潜在影响。」

「今天，克里姆林宫在欧盟成员国间制造分裂的企图再次失败。在欧洲，仰赖俄罗斯化石燃料的时代即将结束。」

欧盟外交和安全政策高级代表波瑞尔（Josep Borrell Fontelles）在智利说，俄罗斯天然气工业公司的举动是「一种侵略行为」，「只会加速欧洲转向不会产生依赖关系的绿色能源」。

俄罗斯天然气工业公司透过声明表示：「俄罗斯天然气工业公司已完全中断供应天然气给保加利亚天然气公司（Bulgargaz）和波兰国营能源公司PGNiG，因其未使用卢布付款。」

俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）上个月表示，俄罗斯将不再接受卢布以外的其他货币付款，以报复西方因俄国入侵乌克兰而对莫斯科实施经济制裁。

范德赖恩警告欧盟进口商，除非供应合约载明以卢布计价，否则向克里姆林宫屈服以卢布付款将违反制裁令。

她说：「此举将违反制裁令，这对公司而言风险很高。」

范德赖恩还说：「大约97%的欧盟合约明确规定以欧元或美元付费。」

官员表示，欧盟各国的能源部长5月2日将召开会议，讨论相关情势。

由于许多欧盟成员国仰赖俄国能源，欧盟执委会在上周向成员国发布一份指导文件，概述可能允许欧盟买家在不违反制裁令的情况下、继续支付俄罗斯天然气费用的选项。德国能源大厂Uniper表示，公司可在不违反规定的情况下支付款项。

4名欧盟外交官说，成员国大使在今天的会议中，要求欧盟执委会提供更明确的指南。

由于全球供应极为紧绷，欧洲不太可能在短期内找到完全取代俄罗斯天然气的替代方案。

波兰和保加利亚双双表示，俄罗斯天然气工业公司违反合约。

保加利亚总理佩特科夫（Kiril Petkov）说：「我们不会向这种勒索行径低头。」

俄罗斯天然气付费系统，包括在俄罗斯天然气工业银行（Gazprombank）开设帐户，买家将存入的美元或欧元兑换成卢布付款，藉此提供了一些回旋余地，可能允许欧洲国家继续向俄国购买天然气。

欧盟执委会在指导文件中表示，假如买家在存入欧元后就确认付款已完成，而不是把欧元兑换成卢布后才确认，就不会违反制裁令。

德国表示，企业可透过这套系统以欧元支付俄国天然气费用；德国并警告，若切断所有俄罗斯能源供应恐使德国经济陷入衰退。

匈牙利采取类似柏林的立场；匈牙利本月表示，欧盟当局在天然气供应交易上「没有任何角色」。（译者：刘文瑜/核稿：严思祺）

© 2022 AFP