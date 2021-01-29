波兰几乎全面禁堕胎 群众连2晚抗议

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（法新社华沙28日电） 数以百计波兰民众今天手持红色颜料、违反防疫管制，在首都华沙街头群聚，持续抗议宪法法院做出几乎完全禁止堕胎的争议性裁定。

波兰各地都有民众走上街头。宪法法院的裁定于本月27日生效后，抗议热潮已延续两晚不歇。

依据这项裁定，除非是性侵、乱伦或危及母体生命健康的情况，否则在波兰一律不准堕胎。

抗争运动发起人之一蓝帕特（Marta Lempart）是波兰女权运动「女人出击」（Women's Strike）成员，她向华沙集会群众高呼：「我们之所以聚集在这里，是因为这个国家以为可以夺走我们的自由。」

许多民众戴着印有红色闪电图案的口罩，那是支持人工流产的社运人士常用的标志。他们点燃火炬，高举写有「我们受够了」及「这意味战争」的标语牌。

宪法法院四周都有栅栏，有些抗议者在栅栏前大肆泼洒红漆，另有部分民众突破阻挡，遭警方拘捕。

波兰以天主教为主要信仰，是堕胎限制法令最严格的欧洲国家之一。

波兰每年的合法堕胎手术不到2000例。妇女团体估计，另有20万名女性不是寻求非法途径、就是出国做手术。

波兰当局则支持这项裁定，称这个结果将终结「优生堕胎」，即因胎儿被诊断患有唐氏症而终止妊娠；但人权团体认为，此项裁定将强迫妇女怀有无法存活的胎儿。

© 2021 AFP