波兰国会通过媒体新法 遭批遏制媒体自由

广告 继续浏览后续

（法新社华沙11日电） 波兰国会议员今天表决通过一项被批评人士称将遏制新闻自由并冲击波兰与美国关系的新法，不过执政联盟也失去几张关键票数，执政联盟的长远未来令人存疑。

拥有460议席的国会下议院今天以228票赞成、216票反对通过这项媒体法，将阻止欧洲经济区（European Economic Area）以外企业持有波兰媒体公司的控股权。

这将迫使美国探索传播集团（Discovery）出售持有波兰最大私人电视网络之一的TVN多数股分，TVN旗下新闻频道TVN24对波兰政府常多所批评。

波兰执政的「法律正义党」（PiS）表示，此法对于阻止具有敌意的外国势力掌控具有影响力的广播电视公司具有必要性，且符合其他欧洲国家规范。

但批评人士表示，在区域性报纸集团Polska Press 被国家能源巨擘PKN Orlen接管后，这项新法将为国家控制的企业掌控TVN一事开路。

TVN呼吁参议院和总统驳回这项法律，称这次表决「是对言论自由和媒体独立的空前攻击」。

美国国务卿布林肯（Antony Blinken）表示，美国对这项立法草案「深感不安」，并警告它「威胁媒体自由，也可能破坏波兰强健的投资环境」。（译者：李佩珊/核稿：徐睿承）

© 2021 AFP