波兰声波大炮抗雾霾 有助降低有害微粒浓度

（法新社波兰卡尔瓦里亚-泽布日多夫斯卡20日电） 为了与波兰持续不断的雾霾对抗，科学家正测试一种新的「大炮」，这种大炮利用声波把有毒微粒推往更高大气层，让居民得以呼吸更干净空气。

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这个实验装置放在一个金属容器顶端，由倒放的大型圆锥体组成，每6秒钟就会发出一声巨响。

实验装置的目的是驱赶来自卡尔瓦里亚-泽布日多夫斯卡镇（Kalwaria Zebrzydowska）的雾霾，那里像许多波兰城镇一样，每年冬天当居民启动高污染暖气系统时，都会面临这个问题。

波兰是欧洲污染最严重国家之一，在一年中最糟糕时期，污染超过欧盟标准数百个百分点。

研究人员表示，透过产生出来的声波，「大炮」有助于减低城镇空气中有害的PM2.5和PM10微粒浓度。

发明者之一格里博斯（Dominik Grybos）说：「声波将受污染空气推往更高处。」

有毒微粒被送往几百公尺更高处，让它们对居民无害。

格里博斯说：「我们发现，如果我们使用大炮半小时到1小时，在距离大炮2到3公里范围内，污染会减少15到30%。」他说，这种效应会持续「1到3小时」。

使用大炮1小时的成本估计约250到375美元（约新台币6900元到1万元）。

格里博斯说，他希望这项发明能找到商业应用，尤其是在波兰。

© 2022 AFP