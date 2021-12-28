波兰媒体所有权新法惹议 总统否决

（法新社华沙27日电） 波兰总统杜达（Andrzej Duda）今天否决一项引发争议的媒体所有权法案，批评者表示，国会本月稍早通过的这项法案，目的是要让美国企业拥有的新闻频道TVN24噤声。

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在法案招致欧洲联盟（EU）和美国严厉批评后，杜达在电视转播的声明中说：「我将否决它。」

这项法案若经签署成法，欧洲经济区（European Economic Area）以外的企业就不得握有波兰媒体公司的控股权，这将迫使美国探索传播集团（Discovery）减持波兰最大私人电视网之一TVN的过半股份。TVN24是TVN的新闻频道。

政府主张这项法案可避免波兰媒体环境遭俄罗斯等敌方行为人介入；杜达说他同意这个原则，但法案不应适用于现有的商业约定和投资协议。他还说波兰已经有很多麻烦了，不需要增加另一种冲突和问题。

本月稍早有数以千计的波兰人聚集在华沙（Warsaw）总统府外抗议这项法案，许多人挥舞欧盟旗帜，并高喊「自由媒体」。探索传播集团则说过，任何投资波兰的企业、在乎民主和新闻自由的人，都应担忧这项法案。

杜达虽获得波兰民粹主义执政党「法律正义党」（PiS）强力支持，但过去曾与党内领导阶层有过若干歧见。2017年杜达就否决过两项司法改革，因而引发风暴，他认为相关改革赋予检察总长太多权力。

法律正义党目前掌握公共电视机构波兰电视台（TVP）和许多地方报刊，波兰电视台已成为政府喉舌。

2015年法律正义党当选掌权后，波兰在无国界记者组织（Reporters Without Borders）的 「世界新闻自由指数」（World Press Freedom Index）排名已跌了46个名次，来到第64名。

© 2021 AFP