波兰孕妇受限严苛堕胎令败血症身亡 万人上街抗议

（法新社华沙6日电） 波兰一名怀孕22周女子伊沙贝拉（Izabela）碍于国内严苛堕胎限令，未能及时终止妊娠而败血性休克死亡，数以万计民众今天走上首都华沙等城市街头，抗议这项法律夺走孕妇性命。

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波兰宪法法庭裁定，以胎儿缺陷为由堕胎属违宪之举，新法在1月生效，意味这一天主教国家近乎全面禁止终止妊娠。

伊沙贝拉家属的律师布佐夫斯卡（Jolanta Budzowska）在推特（Twitter）表示，30岁的伊沙贝拉是这项法律的第一个受害者。

伊沙贝拉家属指出，伊沙贝拉9月时因破水前往普什奇纳（Pszczyna）一间医院，先前的检查显示，胎儿有诸多缺陷，但医生拒绝在胎儿仍有心跳时终止妊娠。

布佐夫斯卡表示，当超音波显示胎儿已死亡时，医生决定剖腹，但伊沙贝拉在前往手术室途中心跳停止，尽管院方努力抢救，最终仍无力回天。

30岁的伊沙贝拉已结婚10年并育有一名9岁子女，在家属公开的简讯中，伊沙贝拉痛苦地描述她日益恶化的病情。

伊沙贝拉在简讯中表示：「现在，由于堕胎法，我必须（只能）躺在（这里）。他们无能为力。」

伊沙贝拉继续写道，必须等到胎儿心跳停止，院方才能有所动作。

大批华沙民众在宪法法庭和卫生部外抗议。40岁的华沙市民皮耶齐克（Ewa Pietrzyk）拿着伊沙贝拉的照片，并告诉法新社：「我来这里，是为了确保不会再有任何女性的性命受到威胁。目前法律正在杀害女性。」

波兰民粹右翼政府称，伊沙贝拉的死与新法无关。伊沙贝拉去世后，普什奇纳医院的两名医生被停职，地方检察官已展开调查。

国际特赦组织（Amnesty International）和「人权观察」（Human Rights Watch）等14个人权组织于10月指出，由于波兰法院的这一裁决，「妇女、女孩和所有孕妇在接受合法堕胎方面，面临极大阻碍」。

© 2021 AFP