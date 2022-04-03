波兰宁静边城动起来 向乌克兰难民潮伸援手

（法新社波兰普瑟米斯2日电） 紧邻乌克兰边界的波兰普瑟米斯（Przemysl）曾是座静谧的小城，但俄罗斯入侵乌克兰之后，市长巴库说，小城已接纳80万名难民，也成为全球志工聚集的首善之都。

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普瑟米斯市长巴库（Wojciech Bakun）在受访中告诉法新社说，在最高峰时期，移入的难民人数一天高达约5万5000人。

他说：「普瑟米斯有最多数量的难民经过，我们小城成为难民通往波兰、欧洲的门户。」

巴库又说，人数再多，每个人都有暖食热饮，都备上旅行必需品，也都会有地方休息或过夜。

「我们的第一要务是不让任何人留在边界，尤其是气温非常低的时候。」

俄罗斯2月24日入侵乌克兰后，普瑟米斯立即启动应急方案，以最有效率的方式因应暴增的难民。

但最重要的是志工团体，最初几天有赖小城居民、非政府组织人员、当地警察和消防人员组成的志工团体，这才有办法提供难民协助。

巴库表示：「普瑟米斯和附近居民开始备餐，24小时轮班在火车站和边界站岗，好让每个人都感到安全；他们也将难民接到家里。」

俄国入侵乌克兰之后两三天，波兰各地志工开始聚集普瑟米斯，接着，世界各地志工也跟着到来。

巴库说：「普瑟米斯成为志工之都。」

据官方统计，俄国侵乌以来已有240万难民跨入波兰，并有超过半数留在波兰。

波兰并没有真的架起难民营，而是由波兰一般平民和居住这个欧盟国家的乌克兰人将难民接回自己家里。

巴库说：「我们不把这些人塞进帐篷里─我们欢迎他们。」（译者：纪锦玲）

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