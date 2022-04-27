波兰总理：俄企断供天然气 形同直接攻击波兰

（法新社华沙27日电） 波兰总理莫拉维茨奇（Mateusz Morawiecki）今天形容，俄罗斯停止供应天然气是在「直接攻击」波兰，并说作为欧洲联盟（EU）成员国的波兰不会屈服于「这种勒索」。

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俄国总统蒲亭（Vladimir Putin）2月24日发动侵略乌克兰后，俄国遭到西方大规模制裁，卢布也一度贬值至空前低点。而由于欧洲天然气需求约1/3仰赖俄国供应，蒲亭为了反击西方制裁，能源成为他手中最有力筹码。

蒲亭3月底表示他已签署命令，4月1日起外国购买俄国天然气须以俄国货币卢布支付，否则合约将中止；买家说这么做违反了要求以欧元付款的合约；乌克兰则指控俄国用能源勒索欧洲，试图分化乌克兰的盟友。

俄罗斯天然气工业公司（Gazprom）今天表示，已完全中断供应天然气给波兰，以及高度仰赖俄气的保加利亚，因为没收到这两个欧盟成员国的卢布付款。

波兰国营能源公司PGNiG证实，俄罗斯天然气工业公司已「完全中断」透过亚马尔输气管（Yamal）供应天然气给波兰。

波兰总理莫拉维茨奇（Mateusz Morawiecki）告诉国会议员：「俄国不只对乌克兰发动残忍且致命的攻击…也攻击整个欧洲的能源和粮食安全。」

「这么做是在直接攻击波兰…我们会动手解决这种勒索、这种拿枪抵头的行径，不让波兰人受到影响。」

「由于我们的努力，波兰自今年秋天起将完全不需要俄国天然气。」

欧盟今天表示，已为莫斯科对欧盟断供天然气「做好准备」，且正在规划做出「协调一致」的回应。

© 2022 AFP