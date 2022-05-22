波兰总统杜达矢言全力支持乌克兰加入欧盟

（法新社基辅22日电） 波兰总统杜达（Andrzej Duda）今天承诺全力支持乌克兰加入欧洲联盟（EU），还说必须尊重那些为欧洲「流血」的人们。

广告 继续浏览后续

杜达在与乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelensky）的联合记者会上说，「即使情况复杂，即使存在疑问」，那些因渴望加入欧洲大家庭而流血的人们还是必须受到尊重。 杜达说：「我毫不怀疑，欧盟会做上述表态。」他并称欧洲理事会（European Council）6月24日针对乌克兰候选国身份的决定将「极其重要，尤其是在心理和政治层面上。」 杜达稍早在基辅向乌克兰国会发表演说。他说，只要乌克兰还未进入欧盟，他就不会放弃努力，而乌国若成功入欧将归功于华沙（Warsaw）。 杜达还表示，俄军据信对乌克兰平民犯下大规模杀戮和战争罪之后，与俄罗斯的来往已不可能「一切照旧」。杜达是俄国2月24日入侵以来，第一位亲自向乌克兰国会发表演说的外国领袖。

杜达力挺乌国的态度与欧盟重量级成员国法国和德国形成鲜明对比，法德两国曾警告，尽管遭到俄罗斯入侵，乌国的加入申请也无法获得快速批准。法国官员今天坦言，乌国可能得花上「15或20年」方可加入欧盟。

© 2022 AFP