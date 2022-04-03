波兰指责法国、德国 控与俄罗斯走得太近

（法新社柏林3日电） 在今天刊出的访问中，波兰副总理卡臣斯基指责法国、德国，指控两国与俄罗斯走得太近。

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同时身兼执政党「法律正义党」（PiS）党魁的卡臣斯基（Jaroslaw Kaczynski）在接受德国「世界报」（Die Welt）专访时说：「德国和法国一样，都强烈偏袒俄罗斯。」 卡臣斯基并对德国说了重话。他说：「这些年来，德国政府不愿正视俄罗斯在总统蒲亭（Vladimir Putin）领导下的所作所为，如今我们看到了后果。」

他补充道：「波兰并不乐见德国在欧洲所扮演的角色。」

他指责德国寻求重建19世纪俾斯麦（Otto von Bismarck）的成就，也就是「德国宰制，但有俄国并肩的支持」。 卡臣斯基特别谴责德国未能提供乌克兰足够的武器，还拒绝起码对俄罗斯石油进口采取禁运措施。

卡臣斯基说：「很重要的一件事，是要知道俄罗斯在石油销售上的获利，是天然气的4到5倍。」 他补充说：「我们无法继续以支付数十亿美元的方式，来永久支持像俄罗斯这样的强权大国。」

在俄罗斯2月24日入侵乌克兰之前，德国55%的天然气、半数的煤矿、约35%的石油都是从俄罗斯进口。

© 2022 AFP