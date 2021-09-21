波兰煤矿不关闭 欧盟法院日罚逾1600万元

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（法新社卢森堡20日电） 欧洲联盟的最高法院今天以波兰拒不关闭一座大型煤矿为由，命令波兰每日支付50万欧元（约新台币1630万元）罚款给欧盟。捷克先前投诉这座矿场危害环境，有违欧盟法律。

在捷克投诉波兰的图罗（Turow）露天矿场造成跨境环境灾害并违反欧盟法律后，法院今年5月要波兰政府暂停在这座矿场开采品质较差的褐煤。

但波兰政府拒不遵守，声称关闭矿场会危及波兰的能源安全，因为有一座发电量占全国约7%的发电厂要仰赖图罗矿场提供燃料。

波兰政府发言人穆勒（Piotr Muller）在法院裁定后坚称，波兰不会关闭图罗矿场。他说：「中断图罗矿场的运作会威胁到波兰电力系统的稳定。」

他还表示，任何关闭矿场的举动都会「对数以百万计波兰人的能源安全和整个欧盟造成负面后果」。

捷克今年6月要求位于卢森堡的欧洲联盟法院（CJEU）惩处波兰支付每天500万欧元罚款。波兰与捷克政府官员另也展开谈判，希望达成协议。

捷克外交部长库拉内克（Jakub Kulhanek）乐见法院裁定，称捷克随时可以继续协商。他推文说：「主要目标没变：不能损及捷克这边取得饮用水（的权利）。」

德国和捷克都抱怨图罗矿场和未来的扩张计画，指称当地噪音和烟尘问题愈来愈严重。

图罗矿场启用于1904年，现有4000名员工。持有矿场和发电厂的波兰最大能源集团PGE打算持续在这座矿场采煤到2044年。

波兰80%的用电需求仰赖煤来满足，但也承诺发展绿色能源，并于2049年之前关闭所有煤矿场，以符合欧盟订定的减碳目标。

© 2021 AFP